Baba mesleği demirciliği eşinin desteğiyle sürdürüyor

AYFER KOÇAL - Rize'de 47 yıllık demirci ustası Ramazan Varelci, babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine eşinin desteğiyle devam ediyor.

Üç çocuk babası 57 yaşındaki Varelci, Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki evinin alt katında bulunan atölyede keser, balta, kazma, çapa ve orak gibi tarım aletleri yapıyor.

Ramazan Varelci, AA muhabirine, babası demirci ustası olduğu için mesleğin her aşamasını küçük yaşta öğrendiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Varelci, "Babamız bu mesleği yaptığı için mecburen kendimizi bu mesleğin içinde bulduk. Öyle de devam ettim. Alışmış olduğum bir meslek, başka işlere de yönelebilirdim ama mesleğimi sevdiğim için devam ettim." dedi.

Varelci, genellikle bölgede kullanılan tarım aletlerini imal ettiğini, sipariş üzerine başka şehirlere de ürün gönderdiğini anlattı.

Ustası da olan babasının vefatının ardından eşi Nezahat Varelci'nin kendisine demir döverken yardım ettiğini dile getiren Varelci, "Kadın erkek el ele vermedikten sonra hayat gerçekten zor ama el ele verilince kolaylığı derhal hissediyorsun. Arabamızı beraber aldık, her şeyi beraber yapıyoruz." diye konuştu.