Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Baba mesleği demirciliği eşinin desteğiyle sürdürüyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de 47 yıllık demirci ustası Ramazan Varelci, babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine eşinin desteğiyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba mesleği demirciliği eşinin desteğiyle sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYFER KOÇAL - Rize'de 47 yıllık demirci ustası Ramazan Varelci, babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine eşinin desteğiyle devam ediyor.

        Üç çocuk babası 57 yaşındaki Varelci, Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki evinin alt katında bulunan atölyede keser, balta, kazma, çapa ve orak gibi tarım aletleri yapıyor.

        Ramazan Varelci, AA muhabirine, babası demirci ustası olduğu için mesleğin her aşamasını küçük yaşta öğrendiğini söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını belirten Varelci, "Babamız bu mesleği yaptığı için mecburen kendimizi bu mesleğin içinde bulduk. Öyle de devam ettim. Alışmış olduğum bir meslek, başka işlere de yönelebilirdim ama mesleğimi sevdiğim için devam ettim." dedi.

        Varelci, genellikle bölgede kullanılan tarım aletlerini imal ettiğini, sipariş üzerine başka şehirlere de ürün gönderdiğini anlattı.

        Ustası da olan babasının vefatının ardından eşi Nezahat Varelci'nin kendisine demir döverken yardım ettiğini dile getiren Varelci, "Kadın erkek el ele vermedikten sonra hayat gerçekten zor ama el ele verilince kolaylığı derhal hissediyorsun. Arabamızı beraber aldık, her şeyi beraber yapıyoruz." diye konuştu.

        Varelci, İstanbul'da yaşayan ağabeyi Mehmet Varelci'nin de yazın köye geldiği zaman atölyede kendisine yardım ettiğini sözlerine ekledi.

        - "Çağıracağı saati biliyorum, ona göre evin işini bitiriyorum"

        Nezahat Varelci ise 30 yıllık eşine iş hayatında da destek olmaya çalıştığını söyledi.

        Eşinin, kayınbabasının vefatının ardından belirli dönemlerde atölyede yalnız çalıştığını belirten Varelci, işlere el atarak demir dövmeye başladığını anlattı.

        Yaklaşık 10 yıldır evin işlerini yaptıktan sonra atölyede eşine yardımcı olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki Varelci, "Eşim demir dövmek için atölyeden, 'Nezahat' diye beni çağırıyor. Çağıracağı saatini biliyorum, ona göre evin işini bitiriyorum. Çağırdığı zaman hemen camdan bir bakıyorum, koşuyorum." ifadelerini kullandı.

        Varelci, eşine yardım etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

        "Hayat müşterek, eşimle beraber çalışıyoruz. Çocuklarımızı okuttuk, bugünlere geldik. Onlar da kendini kurtardı. Gücümüz yettiği kadar çalıştık. Allah gücümüzü daha çok artırsın, inşallah devam ederiz bu işimize."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?

        Benzer Haberler

        Rize'de deli baldan zehirlenen arıcıdan sağlıkçılara teşekkür
        Rize'de deli baldan zehirlenen arıcıdan sağlıkçılara teşekkür
        Rize'de baldan zehirlenen arıcı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıld...
        Rize'de baldan zehirlenen arıcı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıld...
        2 kardeşin öldüğü kazaya arı paniği neden olmuş
        2 kardeşin öldüğü kazaya arı paniği neden olmuş
        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de hafif ticari araç, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Rize'de hafif ticari araç, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Riz...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Riz...