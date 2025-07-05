Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda topla teknik çalışma gerçekleştirdi.
Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular ise katılmadı.
Çaykur Rizespor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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