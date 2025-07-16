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        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi

        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" adlı konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:23
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        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
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        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" adlı konferans gerçekleştirildi.

        Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz'un dünya tarihi incelendiğinde Türk milletinin tarihinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile destan gibi anlatılacak dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Ala, 15 Temmuz gecesini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "15 Temmuz ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon hep birlikte tarihi yazan değil, tarihi yapan millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha kanıtladık." dedi.

        O gece yaşananlara dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O akşam bu aziz millet genciyle, yaşlısıyla tüm dünyaya bir ülkenin tarihini korkaklarla değil, o ülke için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla hareket eden insanlarla yazılacağını tüm dünyaya ispatlamıştır. Tarihe unutulmayacak bir not düşmüştür. Dünün olduğu gibi yarının da tarihinin Türkiyesiz yazılamayacağını bir kez daha hatırlatmıştır."

        Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de katıldı.

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        Galeri
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