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        ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay hasadında tam kapasite alım ve üretim faaliyetlerine devam ettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:35
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        ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor
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        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay hasadında tam kapasite alım ve üretim faaliyetlerine devam ettiklerini duyurdu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ikinci sürgünün ilk haftasında rahat geçen satın alma işlemlerinin ikinci hafta itibarıyla yoğunlaştığı belirtildi.

        Normal hasat sürecinin asgari 35-40 günlük bir zaman dilimini kapsadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bilinmesini isteriz ki biz ÇAYKUR olarak çay ürünü bu topraklarda var olduğundan itibaren tarımından ürün geliştirmesine, hasadından ürün bedellerinin karşılanmasına her daim üreticilerimizin güvencesi, sığınağı ve kara gün dostu olduk. Üreticilerimizi hiçbir şart ve koşulda yalnız bırakmadık asla da bırakmayacağız. Yalnızca ilk sürgünde değil, her sürgünde üreticilerimiz için sadık bir paydaş konumundayız. Tüm çalışmalarımızı bu şartlar altında sürdürmeye ve görevimizin layığı için mücadelemize yorulmadan, amansız bir şekilde devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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