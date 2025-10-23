Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki:

        Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:50
        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki:
        Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından sarf edilen seviyesiz ve yakışıksız ifadeleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmanın siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirten Özer, şunları kaydetti:

        "Hiç kimse, milletimizin iradesine, devlet terbiyesine ve milli onura yönelik bu tür saldırıların sonuçsuz kalacağını düşünmemelidir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin ortak değeridir. Kişisel kin, öfke ve hırsla yapılan bu tarz açıklamalar, sadece ülkemizin birliğine değil, devlet geleneğimize de zarar vermektedir. Bizler, bu ülkenin evlatları olarak, Cumhurbaşkanımıza, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına yönelen her türlü saldırıyı reddediyor, bu üslubu siyasi nezaketsizlik ve milli iradeye saygısızlık olarak görüyoruz. Edepsizlik karşısında vakarımızı koruyacak, hukuki ve demokratik zeminde haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Kimsenin nefret dili, bu ülkenin sevgiyle örülmüş kardeşlik duvarına zarar veremeyecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

