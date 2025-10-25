Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor

        Rize'de hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

        Vatandaşların en fazla hamsi talep ettiği balık tezgahında mezgitin kilogramı 250, istavrit ise 100 liradan satıldı.

        Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine, geçen yıla kıyasla hamsinin bu sezon daha bol olduğunu söyledi.

        Fiyatların uygun olması dolayısıyla vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini belirten Sümer, "Zaman zaman fiyatı düşüyor, çıkıyor. Hamsi bizim yüzümüzü bu sene güldürdü. İnşallah güldürmeye de devam eder." dedi.

        Sümer, talep üzerine il dışına çok miktarda hamsi gönderdiklerini de kaydetti.

        Müşterilerden 70 yaşındaki Fatma Göktaş ise hamsinin bol, fiyatlarının da uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Çaykur Rizespor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak Rize'deki imza gününde okurlarıyla buluştu
        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak Rize'deki imza gününde okurlarıyla buluştu
        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklama...
        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklama...