Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka
Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David Fofana
Gol: Dk. 82 Mocsi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)
