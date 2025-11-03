Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 03.11.2025 - 22:14 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:14
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp

        Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 60 Sowe), Laçi, Rak-Sakyi (Dk. 71 Mihaila), Buljubasic (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto (Dk. 46 Emrecan Bulut), Jurecka

        Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec (Dk. 90 Çağatay Kurukalıp), Kranevitter, Doh (Dk. 90 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 73 Ahmet Sivri), Larsson, David Fofana

        Gol: Dk. 82 Mocsi (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi, Dk. 68 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh, Dk. 71 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

