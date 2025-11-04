Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 600 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Rize'de hafızlığını tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 600 hafız için icazet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de hafızlığını tamamlayan 600 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

        Hafızlığın önemine işaret eden Baydaş, "Daha evvel sıkıntılı zamanlarda, sıkıntılı yerlerde ve mekanlarda, gizli köşelerde hafızlık icazet merasimleri veya Kur'an eğitimleri yapılırken, bugün şehrimizin spor salonunda binlerce katılımda 600 kardeşimizin icazet merasimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Baydaş, hafızlık geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 653, ondan önceki yıl 571 kardeşimiz hafızlık icazeti aldı. Bu yıl da 600 kardeşimizin icazet merasimini gerçekleştiriyoruz. 2 binin üzerinde evladımız da hafızlığını yapmaya devam ediyor. Kur'an kurslarımızda ise 6 bini aşkın öğrencimiz çeşitli yaş gruplarında Kur'an eğitimi görmeye devam ediyor." diye konuştu.

        Rize'nin bu hizmeti devam ettireceğini vurgulayan Baydaş, şunları kaydetti:

        "Bugün Ayasofya'mızda hafızlarımız var. Şam Ulu Cami'de hafızlarımız Kur'an okuyor. Özgür Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de, Mekke'de ve Medine'de Kur'an okuyan kardeşlerimiz için dua edelim. Cenabıallah oralarda yeniden Kur'an okumayı nasip etsin diye dua edelim."

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir şeref olduğunu söyledi.

        Şahin, Kur'an okumayı bilmeyen hiç kimsenin kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu millet geçmişte çok acı günler yaşadı. Kur'an'ın yasak olduğu günler gördü. Bu manzara çok önemlidir." diye konuştu.

        Herkese Kur'an öğrenme imkanı sunduklarını ifade eden Şahin, "4-6 yaşların yanında 2 yıldır 7-10 ve 11-14 yaş grubuna da okul sonrası camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yine bu hizmeti devam ettiriyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek her yaş grubuna Kur'an öğretmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

        Şahin, hafızlığın büyük bir şeref olduğuna işaret ederek, "Bu şerefi kalbinizde, gönlünüzde ve iliklerinize kadar hayatınız boyunca hissedin. Hafız olmak ne kadar büyük bir şerefse, onu unutmak da o kadar büyük bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, 600 hafız icazet belgelerini aldı.

        Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, din görevlileri ve hafızların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çaykur Rizespor- Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çaykur Rizespor- Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor- Fatih Karagümrük: 1-0
        Çaykur Rizespor- Fatih Karagümrük: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig