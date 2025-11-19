Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        GÜNCELLEME - Rize'de serenderin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:40
        GÜNCELLEME - Rize'de serenderin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Erenler köyünde, yamaçta bulunan bir serender, ahşap parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, serenderin altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulundukları yerden çıkartılan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.Ş. (65) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı M.Ş'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

