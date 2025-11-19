GÜNCELLEME - Rize'de serenderin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan devrilen serenderin altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Erenler köyünde, yamaçta bulunan bir serender, ahşap parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, serenderin altında kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulundukları yerden çıkartılan 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.Ş. (65) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı M.Ş'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
