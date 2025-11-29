Habertürk
        Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçının ardından

        Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını belirterek "Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:36 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:36
        Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını belirterek "Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım." dedi.

        Palut, maçın ardından açıklamasında, Çaykur Rizespor'da yaklaşık 2,5 yıl süren bir süreç geçirdiğini, bazen iyi bazen de hiç istemedikleri sonuçlar aldıklarını söyledi.

        Takım için her şeyini verdiğini dile getiren Palut, "Bir antrenmana da 'herhangi bir şekilde bir şeyler çalışalım' mantığıyla asla çıkmadık. Dediğim gibi ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bunu Rizespor'a sarf etmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

        - "Bu konuda onların affına sığınıyorum"

        Palut, takımın yeni bir sese ihtiyacı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

        "Direktif veren yeni bir figüre ihtiyaç var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyaç var. Bazen sorun oyuncudan, antrenörden kaynaklanmayabilir. Bazen bir noktada gerekli ortak ses, gerekli uyum kaybolabilir. Ben bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimizden, kulübün yetkililerinden gerçekten özür dilerim. Çünkü her defasında böyle bir açıklamaya yelteneceğim zaman bir değerlendirme içerisine girerim. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben kendi kendime hareket edemem bu takımın teknik direktörü olsam bile. Ne zaman böyle bir istişare yapsak müsaade istesem, çok olmadı bu... Çünkü her dakika pes eden, her dakika vazgeçen bir insan değilim. Bir veya iki kere olmuştur. Onlar devamlı destek verdiler 'hayır beraberiz, bu süreci beraber götüreceğiz' dediler. Bugün artık böyle bir duruma da mahal vermek istemedim ve dediğim gibi kendim bu kararı alıp açıkladım. Bu konuda onların affına sığınıyorum."

        Çaykur Rizespor'un daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

        "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım. Evet burada aranızda da olanlar var, evet belki sinirlenip kalp kırdığım anlar da oldu. İnsanız sonuçta, doğrularımızla yanlışlarımızla mesleki yükümüzden kaynaklı asla insani kaynaklı değil üzdüklerim olduysa affedin gerçekten. Bunu kötü bir niyetle yapmadım. Çünkü bir insanı kıracak fıtratım yok. Dediğim gibi mesleki baskı belki bazen olmamam gerektiği kadar sinirlendirdi. Taraftarımıza gerçekten, yürekten, gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu böyle bir şey değil, 'zaten gidiyorum en azından giderken de aramı toparlayayım' tarzı bir yaklaşım asla değil. Tüm samimiyetimle, ilk günden bugüne kadar verdikleri destekler için."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

