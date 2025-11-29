Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 29.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:44
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe

        Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha

        Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

