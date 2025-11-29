Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka, Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Mendes, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha
RİZE
