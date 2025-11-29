Çaykur Rizespor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor ile önemli bir maç yaptıklarını dile getirdi.

Takım adına alınan galibiyeti önemsediklerini vurgulayan Djalovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Radomir Djalovic, ligde geçen hafta Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O maçta da her şey bizim adımıza çok kötü değildi, iyi yaptığımız şeyler de vardı. Neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ama kazanırken de gol yemeden bitirdik. Kalemizi gole kapadık. Bazı oyuncularımız kendi birinci pozisyonlarında oynamadı. Mesela Bennasser stoperde oynadı ve bugün çok iyi bir performans sergiledi."

Maçta attıkları gol dışında başka fırsatlar da bulduklarını dile getiren Djalovic, "Rakibimiz Çaykur Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir maç kazanıp bir maç kaybederek değil. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bugün üç puan aldık. Bu çok önemli ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.