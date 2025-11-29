Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:51
        Çaykur Rizespor-Kayserispor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor ile önemli bir maç yaptıklarını dile getirdi.

        Takım adına alınan galibiyeti önemsediklerini vurgulayan Djalovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler." dedi.

        Radomir Djalovic, ligde geçen hafta Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O maçta da her şey bizim adımıza çok kötü değildi, iyi yaptığımız şeyler de vardı. Neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ama kazanırken de gol yemeden bitirdik. Kalemizi gole kapadık. Bazı oyuncularımız kendi birinci pozisyonlarında oynamadı. Mesela Bennasser stoperde oynadı ve bugün çok iyi bir performans sergiledi."

        Maçta attıkları gol dışında başka fırsatlar da bulduklarını dile getiren Djalovic, "Rakibimiz Çaykur Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir maç kazanıp bir maç kaybederek değil. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bugün üç puan aldık. Bu çok önemli ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        - "Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim"

        Üç puanın kendilerine öz güven getirdiğini anlatan Djalovic, şunları kaydetti:

        "Maçtan evvel sakat oyuncularımız vardı. Onların olmadığı bir ortamda diğer oyuncularımız da çok iyi mücadele etti. Bu ruha sahip olmamız gerekiyor takım halinde. Oyuncularıma, hepsinin kaliteli, iyi oyuncu olduğunu görüyorum. Türkiye'deki bütün maçları da takip ediyorum. Rakiplerimizin nasıl oynadığını da gözlemliyorum. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Sadece bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

