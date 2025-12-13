Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:15
        Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra seyircinin önünde oynadıkları ilk maçta heyecanlı olduklarını belirtti.

        Sahalarında oynadıkları maçı kaybetmek istemediklerini ifade eden Uçar, 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularını kutladı.

        Uçar, yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan taraftarları evlerine mutlu göndermenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan Başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza, stada gelerek destek veren ve hatta kalbi bizle atan televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum." dedi.

        Maçta baskılı bir oyun oynamak istediklerini vurgulayan Uçar, "İlk 10 dakika rakip, bizden biraz daha fazla oyunu kontrol etti gerçekçi olmak gerekirse. Sonraki bölümde ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp oyunun kontrolünü ele aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Uçar, ilk yarıdaki penaltı ile 1-0 öne geçtiklerini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

        "İkinci arada aynı mantaliteyle oyuna devam etmek istiyorduk. Nitekim de baskılı başladık. Samet'le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip tabii daha fazla risk aldı. Biz biraz daha kontrolü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. Ali Sowe ile bulduğumuz golle oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe'un üçüncü golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bize rahatlatan bir goldü. Onun da takımın da çok ihtiyacı vardı. Belki Ali'nin takımdan da daha fazla ihtiyacı vardı bu gole. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik, final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

        Uçar, hafta için Gaziantep FK ile kupa maçı oynayacaklarını anımsatarak, "Kupada da hedefimiz var. Çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu maç da bizim için önemli." dedi.

        İlk hedeflerinin alt sıralardan uzaklaşmak olduğunun altını çizen Uçar, "Buralardan uzaklaşıp hep beraber çok daha büyük hedefler koymak istiyoruz. İyi bir oyuncu grubum var. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama zaman istemiyorum." diye konuştu.

        - Eyüpspor cephesi

        ikas Eyüpspor yardımcı Antrenörü Atila Gerin, istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Çaykur Rizespor'u tebrik eden Gerin, rakiplerinin kendilerinden daha çok oyunu istediklerini belirtti.

        Gerin, Çaykur Rizespor'un istediğini aldığına işaret ederek, "İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık oyunda. İkinci yarının başında sadece 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Beklemediğimiz bir şey vardı oyuncularımızda, direnç anlamında çabuk kırıldık." ifadelerini kullandı.

        İstemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Gerin, şunları kaydetti:

        "Penaltıdan önce bir pozisyon vardı, 45. dakika. Bu penaltıda artık eller, ayaklar birbirine karıştı, hangisi doğal, hangisi değil artık hiçbir şeyi ne biz bilebiliyoruz ne kimse söyleyebiliyor. Penaltıdan önce Rizesporlu oyuncunun topu koluyla yumuşattı gibi geldi bana. Zaten kötü oynuyoruz, içeri gireceğiz belki toparlayacağız, belki bir şey yapacağız yani son dakika maalesef tek eleştirebileceğim şey o vardı. Ondan önce biz kötüydük. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz."

