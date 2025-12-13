Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)

        ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok

        Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor- ikas Eyüpspor: 3-0
        Çaykur Rizespor- ikas Eyüpspor: 3-0
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'de ayılara demir profilli tezgah da çare olmadı
        Rize'de ayılara demir profilli tezgah da çare olmadı
        Rize ve Artvin'de kar etkili oldu
        Rize ve Artvin'de kar etkili oldu