Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok
Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)
RİZE
