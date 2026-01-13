Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        İkizdere'de eğitime kar engeli
        İkizdere'de eğitime kar engeli
        Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıl...
        Rize'de 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' gündemli 2'nci Ayder Forumu tanıtıl...
        Rize'de "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nun tanıtımı yapıldı
        Rize'de "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nun tanıtımı yapıldı
        Rize'de "Uluslararası Gastronomi Bölge Yarışması" düzenlendi
        Rize'de "Uluslararası Gastronomi Bölge Yarışması" düzenlendi
        'Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı' Rize'de hayat buldu
        'Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı' Rize'de hayat buldu
        Rize'de 16 köy yolu kara teslim oldu
        Rize'de 16 köy yolu kara teslim oldu