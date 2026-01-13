Rize'nin İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.