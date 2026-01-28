Habertürk
        Rize'de istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu

        Rize'de istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:14
        Rize'de istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu
        Rize'nin Ardeşen ilçesinde istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Bayırcık köyünde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

        Çökme sonucunda evde hasar oluşurken, vatandaşların zarar görmemesi için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

        Heyelan bölgesinde hasar tespit çalışmalarının AFAD ekiplerince yarın yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

