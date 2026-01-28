Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de Sibirya kazı görüntülendi

        Rize'de, adını yaşam alanı Sibirya'nın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de Sibirya kazı görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de, adını yaşam alanı Sibirya'nın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi.

        Kahverengi, siyah ve beyaz renkteki tüyleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip Sibirya kazı, sahil kesimindeki yeşil alanda gözlemlendi.

        Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sibirya kazının 10-15 yılda bir Doğu Karadeniz sahillerine gelen bir tür olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 10 gün önce fırtınalı havada sahilde üç Sibirya kazı görüldüğünü ifade eden Hatinoğlu, "Bir tanesi kaldı, yaklaşık 10 gündür burada. Kış ziyaretçisi, zorunlu olarak bölgemize geliyor. İnsan ve hayvan baskısı olmadığı için buradaki yeşil alanlarda, parklarda besleniyor." dedi.

        Hatinoğlu, nadir bir tür olduğu için Sibirya kazının video ve fotoğraflarını çekmek isteyenlerin çeşitli illerden Rize'ye geldiğini anlatarak, "Sibirya kazı, dünya ölçeğinde uluslararası tür koruma statüsünde. Nesli tehlike altında, dünya ölçeğinde sayısı azalmakta olan bir tür. Koruma çalışmalarıyla sayıları artırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

        Sibirya kazının soğuk hava nedeniyle bölgeye geldiğini ve yorgun düştüğünü belirten Hatinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Muhtemelen beslenip kendine geldiği zaman tekrar buradan Ukrayna'ya, Rusya'ya geri dönecek. 3-5 gün daha durur diye tahmin ediyorum. Kendinde bu denizi geçebilecek gücü hissettiği zaman yaşam alanına geri dönecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Yenisi yapılınca eski caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı
        Yenisi yapılınca eski caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı
        Minarenin kontrollü yıkımı kamerada
        Minarenin kontrollü yıkımı kamerada
        Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor