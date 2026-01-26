Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Y.R. (26) idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkinde aynı yönde seyreden Arif Yılmaz yönetimindeki 53 ACF 287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile Z.Y.E. (25) ve Alparslan Bayraktar (27) yaralandı.

        Ağır yaralanan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki
        Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki
        Çaykur Rizespor'dan kırmızı kart ve iptal edilen gol tepkisi
        Çaykur Rizespor'dan kırmızı kart ve iptal edilen gol tepkisi
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Joao Pereira: "Avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak h...
        Joao Pereira: "Avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak h...
        Recep Uçar: "Skor bizi mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum"
        Recep Uçar: "Skor bizi mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum"