Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Y.R. (26) idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkinde aynı yönde seyreden Arif Yılmaz yönetimindeki 53 ACF 287 plakalı kamyona arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada, kamyonet sürücüsü ile Z.Y.E. (25) ve Alparslan Bayraktar (27) yaralandı.



Ağır yaralanan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.







