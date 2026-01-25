Habertürk
Habertürk
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından

        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasından sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:45
        Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasından sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum." dedi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahalarında oynadıkları maça kazanma paralolasıyla çıktıklarını söyledi.

        Maçın 5. dakikasında gördükleri kırmızı kartın oyunu çok farklı noktaya götürdüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Bize göre çok haksız bir kart. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e göre doğru olduğunu düşündüğü bir kırmızı kart, oyunun bütün dengesini değiştirdi. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 45 ile 60. dakika arasında oyunda istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık. O bölümde Alanyaspor bizden daha iyi oynadı. Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum."

        Uçar, maçı kazanabilselerdi Antalyaspor'u aşağıya alacaklarını belirterek, "Bunu başaramadık ama buradan alacağımız dersler var, onları alacağız. Biz iyi oyunlar oynuyoruz. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor izletmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

        Transfer konusunda ise Uçar, "Bir stoper alacağız. İki üç pozisyonda düşünüyoruz. Doğru. Görüştüğümüz oyuncular var. Hafta içi inşallah ben de bir an önce bitirilmesini istiyorum. Hafta içi inşallah bu konuda da somut gelişmeler inşallah yaşarız." açıklamasını yaptı.




        - Pereira: "Çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti"


        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise maça iyi başladıklarını söyledi.

        Maçta çok agresif ve daha hızlı oynamaları gerektiğini dile getiren Pereira, "Daha çok orta yapmanız ve topu hızlı çevirmeniz gerekiyordu. Biz bunları yapmadık, çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti." dedi.

        Pereira, oyunu yavaşlatınca rakibinin inanmaya başladığını belirterek, "Bir kişi fazlayken top kaybı sonrası daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncular çok fazla sağa sola dağılmaya başladılar. Sanki eğlenceli bir antrenman yapıyormuşuz gibi. Bu durumdan hiç mutlu değildim." ifadelerini kullandı.

        Devre arasına golsüz berabere girdiklerini anlatan Joao Pereira, şöyle konuştu:

        "Biz de bir kişi eksik kaldık. Birazcık oyunu dengelemeye çalışırız diye düşünüyordum. Sonrasında devre arası soyunma odasında oyunculara neyi yanlış yaptıklarını açıkladım ve çok daha iyi bir performans gösterdik. Gerçekten iyi pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Çaykur Rizespor girdiği pozisyonu gole çevirdi. Bu pozisyonda bizim hatamızdan doğmuştu. Olmaması gereken bir hataydı ama futbol böyle, olabiliyor. Ondan sonra sonuna kadar inandık, beraberlik için mücadele ettik. Giren oyuncular ciddi bir emek sarf ettiler ve bir puanla buradan ayrılıyoruz. mutlu muyuz, değiliz ama bir puan bir puandır. Birinci yarıdan dolayı mutlu değilim çünkü biz kendi kimliğimizi, kendi futbolumuzu sahaya yansıtamadık. Bu birazcık bende hayal kırıklığı yarattı. Ama ikinci yarı sahada başka bir takım vardı, başka bir takımın ruhu, tutku vardı, gol atmaya çalıştık ve en azından ikinci yarı bu beni birazcık mutlu etti."

        Hakem kararlarına da değinen Pereira, "Hakemle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hakemi suçlamak istemiyorum kazanamadığımız için. Ama onlar da biliyorlar onlarla ilgili konuşmadığımı ve bu yüzden belki Alanyaspor'un aleyhine kararları daha rahat verebiliyorlar. Biz kendimizi geliştiriceğiz, kendimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Maestro'nun transfer gündemine ilişkin soruyu da yanıtlayan Pereira, "Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Sadece kafasını buraya vermeli. Ben sadece kırmızı kart gördüğü için söylemiyorum bunu. Maestro şu anlık bizimle. Transfer dönemi bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Kaybetmek istediğim bir oyuncu değil ama tabii ki kulübe iyi bir para gelecekse de satılması gerekebilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

