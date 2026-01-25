Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:13
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto (Dk. 61 Mihaila), Olawoyin (Dk. 85 Taylan Antalyalı), Zeqiri (Dk. 72 Mithat Pala), Sowe (Dk. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 67 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 85 Meschack), Duarte, Makouta, Maestro, Baran Moğultay (Dk. 46 İbrahim Kaya), Efecan Karaca (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)

        Goller: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor), Dk. 89 Mounie (Corendon Alanyaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Zeqiri, Dk. 87 Sagnan,(Çaykur Rizespor), Dk. 72 Duarte, Dk. 87 Hagi, Dk. 90+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

