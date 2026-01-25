Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 18:01 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:01
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Baran Moğultay, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

        Kırmızı kartlar: Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kart: Dk. 45 Zeqiri (Çaykur Rizespor)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

