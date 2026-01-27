Habertürk
        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:04
        Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma ile başlayan antrenman, geniş alan oyunu ve dar alanda çift kale maçla devam etti.

        Yeşil-mavili ekip, antrenmanı dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

        Çaykur Rizespor'da Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Augusto'nun tedavisine sağlık ekibince devam ettiği öğrenildi.

        Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

