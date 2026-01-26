Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:17 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:17
        Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeycan Yücesoy Erol, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

        Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü Y.R'nin tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.


        Y.R. idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet ile Arif Yılmaz'ın kullandığı 53 ACF 287 plakalı kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan Alparslan Bayraktar, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

