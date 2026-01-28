Çaykur Rizespor, İstanbul'dan puanla dönmeye odaklandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Aralık Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, zor bir maç olacağını ancak İstanbul'dan iyi bir neticeyle dönmek istediklerini söyledi.



Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.



Zor bir periyottan geçtiklerini anlatan Uçar, "Son haftalarda futbol şansının, biraz hakem şansının pek yanımızda olmadığı maçlar oynuyoruz. Son üç maçımız biraz böyle geçti. Hafta sonu Alanyaspor ile oynadığımız maçın 5'inci dakikasındaki kırmızı karttan sonra belki 1 puanla herkes sevinebilirdi ama maçın son dakikasında yenilen golle bir nevi 2 puanı bırakmamız bizi biraz üzdü. Bunlardan alacağımız dersleri cebimize koyduk." dedi.



Uçar, Başakşehir'in son haftalarda ligin formda takımlarından olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Son dört maçını kazandı, son altı maçta mağlubiyet olmadı. Benim de çok saygı duyduğum meslektaşım Nuri hoca inanılmaz güzel işler yapıyorlar. İyi durumdalar. Zor bir maç ama biz de Rizespor olarak her maç olduğu gibi bu maçta da öncelikle kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir neticeyle İstanbul'dan dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda gerek fiziksel, gerek taktiksel, gerekse mental anlamda en iyi hazırlanacağız. Camiamızı mutlu edebilecek iyi bir sonuçla dönmek en büyük arzumuz olacak."









- "Çaykur Rizespor hedefleri olan bir takım"



Hakem kararlarını da değerlendiren Uçar, şunları kaydetti:



"Biz de çok üzülüyoruz. Hakemlerle alakalı destek anlamında en çok yanlarında olan, destek veren, kaybettiğimiz maçları da çoğunlukla hakeme yıkmayan, genellikle oyun üzerinde konuşan bir insanım. Bazen kritik hatalar oluyor, üzülüyoruz. Ülke futbolunun gelişmesini isteyen insanlarız. Bunun için hep beraber oyuncularımızla ciddi emek ortaya koyuyoruz ama sahada hak edenin her zaman kazanmasını savunan bir insanım. Bu kadar üst üste gelmesi bizim canımızı gerçekten artık çok yakıyor. Ciddi puan kayıplarımıza vesile oldu. Umarım bu son olur. Çaykur Rizespor hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmamız noktasında artık belki eskisi kadar tahammülümüz de kalmadı."



Uçar, her zaman bir hakem hatası olabileceğini düşündüklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu hataların hiçbirinin art niyetle olduğunu düşünmüyorum. Beni, kulübü, Rizespor'u veyahut da başka bir kulübü hedef almıştır diye düşünmüyorum ama ciddi anlamda aktif rol alan hakemlerimizin standardının çok daha iyi hale getirilmesi lazım. Kalitenin çok arttırılması gerekiyor. Şu anda bence biraz oranın ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Çok tecrübeli gördüğümüz hakemler de maalesef hata yapıyor."



Hakem kalitesi arttırılmadığı sürece ligin arzu edilen seviyeye ulaşamayacağının altını çizen Uçar, şu değerlendirmede bulundu:



"Umarım en kısa sürede futbolumuzu yönetenler, TFF ve MHK bu konuda daha resmi, daha radikal adımlar atıp ligin marka değerinin artması, ligin daha kaliteli olması noktasında kararlar alırlar. Teknik adam olarak canı yanmış insanım. Bazı maçlarda operasyon yapıldığını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, benim demecim sonrasında deklare etmişti. Biz her şeye rağmen yine olumlu düşüneceğiz ve olumlu bakacağız. Biz varımızı yoğumuzu çalışacağız, en iyi şekilde hazırlanacağız, daha iyi oyunlar oynayacağız. Varsa ufak tefek hataları onları da yeneceğiz. Bizim bu noktada teknik adam olarak, oyuncular olarak yapmamız gereken şey bu. Bütün dış faktörlerin de üstesinden gelebilmek. O da sadece sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunla oluyor. Biz de bundan sonra yine tekrar sadece ve sadece oyunumuza ve mücadelemize odaklanmaya devam edeceğiz. Biraz futbol ve hakem şansı yanımızda olsaydı şu anda 23-24 puanlarda olacaktık. Beni ve oyuncularımı üzdü. Çok daha iyisi olabilirdi."



Uçar, iyi yolda olduklarını belirterek, "Kötü oyunlar oynadığımızı düşünmüyorum. Hiçbir maçı kaybedecek bir oyun oynamadık. Zorlu bir fisktürden geçiyoruz. Mazereti seven bir adam değilim. Biz iyi bir takımız. Çaykur Rizespor büyük bir camia. İyi oyunculardan kurulu. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.









- "Hafta sonuna özellikle stoperin yetişmesini istiyorum"



Transfer konusuna da değinen Uçar, "Ben geldiğimde 'Transfer istemiyorum.' falan demedim. Her takım gibi biz de takımımızı güçlendirebilecek, katkı sağlayabilecek her türlü oyuncuya açığız. Ama 'Benim önceliğim mevcut daha az verim aldığımız oyunculardan daha fazla verim alabilmek.' demiştim. Aynı noktadayım. Farklı düşünmüyorum ama bu demek değildir ki biz özellikle son maçlarda da gördünüz, sonlandırma noktasında ciddi zorlanıyoruz. Bu noktada bir santrfor arayışımız var." dedi.



Uçar, kulüp başkanı ve yöneticilerin bu manada ciddi efor sarf ettiğini anlatarak, "Bu hafta somut adımlar atılmasını ben de bekliyorum. Bir tane yabancı kontenjanımız var. Stoper noktasında bir yerli oyuncuyu katmak zorundayız. Orada da belirlediğimiz bir, iki oyuncu var. İnşallah pozitif sonuç almasını istiyorum. Hafta sonuna özellikle stoperin yetişmesini istiyorum. Hafta sonuna kadar stoperi sonlandırmak zorundayız. Özellikle skor anlamında katkı sağlayabilecek, orta saha noktasında da görüşülen adaylar var." ifadelerini kullandı.









- "Daha en iyimiz ortaya çıkmadı, en iyi şeklimiz önümüzdeki gelecek günlerde"



Yeşil-mavili ekibin hücum oyuncusu Altin Zeqiri ise üç sezondur Çaykur Rizespor'da olduğunu hatırlatarak, "Zaman zaman çok iyi dönemlerim oldu, zaman zaman düştüğüm dönemler de oldu. Tabii ki iyi zamanlar ve kötü zamanlar hep olacaktır ama her geçen gün kendimi geliştirmek için çalıştığımı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Zeqiri, 19. haftada takım olarak düşük performans sergilediklerine işaret ederek, "Çünkü puan tablosunda istediğimiz yerde değiliz kalitemize bakıldığında. Takımımız her geçen gün mücadelesini veriyor ve kendisini geliştirmek için çabalıyor. Daha en iyimiz ortaya çıkmadı, en iyi şeklimiz önümüzdeki gelecek günlerde." diye konuştu.



Ekip olarak her hafta ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatan Zeqiri, "Rakip fark etmeksizin biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Başakşehir saygı duyulacak bir takım. Şu anda gerçekten iyi durumdalar. Sanırım son 6 maçlarını kaybetmediler. Son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Ama biz bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



Zeqiri, hakem kararlarına pek yorumda bulunmayı sevmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çoğu zaman hakem kararları bizlerin lehine olmadı. Özellikle son maçta tartışmalı bir pozisyon vardı. Hakem kararlarına çok fazla müdahil olamıyoruz. Bu konuda çok fazla bir şeyler söyleyemiyoruz. Ama bizim yapmamız gereken her maça en iyi şekilde hazırlanıp, her maçta en iyi performansı göstermek ve kendimizin değiştirebileceği şeylere odaklanmak. Bu tip kararlar maçın gidişatını etkiliyor. Günün sonunda bunların hiçbir önemi kalmıyor. Biz hepimiz profesyoneliz ve işimize odaklanmalıyız."

