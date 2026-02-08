Habertürk
Habertürk
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:22 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:22
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar
        Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile başladı.

        Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu da kadroda yer almadı.


        Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey ise maça yedek başladı.


        Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe'dan oluşan 11'le çıktı.

        Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı.




        - Taraftar ilgisi

        Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

        Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.


        Her iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

