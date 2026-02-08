Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey yer aldı.



Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile başladı.



Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu da kadroda yer almadı.





Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey ise maça yedek başladı.





Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe'dan oluşan 11'le çıktı.



Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı.









- Taraftar ilgisi



Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.



Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.





Her iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.







