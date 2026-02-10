Rize'de istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu

Rize'de vatandaşlar balıkçı tezgahlarında en çok istavriti tercih etti.



Kentteki balıkçı tezgahlarında tirsi 75, istavrit, hamsi ve tarakçı 100, kefal 150, mezgit 200, Karadeniz somonu 300, çupra 500 ve sarganın kilogramı ise 600 liradan satışa sunuldu.



Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, vatandaşların, mevsim dolayısıyla en fazla avlanan istavrite ilgi gösterdiğini söyledi.



İstavritin kilogramı 100 liradan sattıklarını belirten Birinci, "İstavrit çok güzel bir balık, her gün çıkıyor." dedi.



Birinci, mezgite de talep olduğunu ifade ederek, "Vatandaş hamsiden sonra onu soruyor. Sargan var, denizin en güzel balığı, proteini çok. Somon balığı var. Vatandaşımız balığa doydu, balıkçılar olarak bereketli bir sezon geçirdik." diye konuştu.



Balıkçı Ali Fuat Adıgüzel ise yavaş yavaş balık sezonunun sonuna gelindiğini, fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.



İstavrit bolluğu yaşandığını belirten Adıgüzel, genellikle en fazla hamsi ve istavrit sattıklarını kaydetti.



Müşterilerden Mehmet Ziya Türüt de istavritin lezzetli bir balık olduğunu söyledi.

