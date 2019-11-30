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Rize’nin Ardeşen ilçesinde 68 farklı branşta 103 farklı kurs açıldı.

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 68 farklı branşta 103 farklı kurs açıldı. Bu kurslarda 2019 öğrenme şenliğinde 13 alandaki ürünler vatandaşlara tanıtıldı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 68 farklı branşta 103 farklı kurs açıldı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 68 farklı branşta 103 farklı kurs açıldı. Bu kurslarda 2019 öğrenme şenliğinde 13 alandaki ürünler vatandaşlara tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren pilot illerden biri olarak seçilen Rize ve ilçelerinde devam eden öğrenme şenliği kapsamında Rize’nin Ardeşen ilçesinde Öğrenme Şenliği programı düzenlendi. Ardeşen Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 20192020 Eğitim Öğretim yılında genel, mesleki ve okuma yazma kurslarından 68 farklı branştan 103 kurs açıldı.
Bu kurslarda 2019 Öğrenme Şenliği’nde 13 alandaki ürünler vatandaşlara tanıtıldı.
Ardeşen Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen Öğrenme Şenliği açılışına Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Belediye Başkanı Avni Kahya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Gökçay, ilçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, muhtarlar, halk eğitimi usta öğreticiler, kursiyerler ve basın mensupları katıldı.
Açılışta konuşan Ardeşen Ufuk Özen Alibeyoğlu “Bayanlarımızın el emeği, göz nuru ve alın teri olan, bin bir zahmet ile hazırlanan ürünleri görme fırsatı yakaladık. Aslında bu tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. Bizim insanımıza fırsat verildiğinde çok şeyi rahatlıkla başarabildiklerini görüyoruz. Özellikle kadınlarımıza imkanlar verildiğinde ve önü açıldığında çok büyük şeyler başardığını çok rahat müşahede ediyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde oluşan kurslarda yetişen kardeşlerimizin hazırladıkları bu güzel sergiden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
Tören açılış kurdelesi ve serginin gezilmesi ile sona erdi.

RİZE

30 Kasım 2019 Cumartesi

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