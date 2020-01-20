Rize´de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

RİZE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte 8 iş yeri, 1 apart, 3 ev olmak üzere toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda fuhuşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 6 şüpheli ile mekânlarda bulunan 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 42 kişi yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlardan 6'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Şüphelilerden İ.K., H.Ö., Ş.N., R.Y., M.M., ve Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada "Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

RİZE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.