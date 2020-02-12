Rize'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 kişinin tedavisi sürüyor

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Rize’nin Kalkandere ilçesinde 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, arkadaşının tedavisi sürüyor.

Kalkandere ilçesine bağlı Dağdibi Mahallesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Nurettin Güner, akrabası olan 57 yaşındaki Hasan Altun’u evine davet etti.

Uzun süre kendilerinden haber alamayan komşuları eve girdiklerinde her iki kişinin baygın halde yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdiler.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Hasan Altun Kalkandere Merkez Sağlık Ocağında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nurettin Güner ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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