Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı

DHA

Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı

<br>Doğancan İLEK/ ARDEŞEN, (Rize), (DHA)- RİZE´nin Ardeşen ilçesinde 2´nci sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı (8), babası Sait Yakıcı ile birlikte 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladı. Baba ve kızı, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı.<br>Ardeşen ilçesinde Sait Yakıcı, kızı Tuğçe ile birlikte 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Baba ve kızı Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatılan ve Bandırma Vapuru´nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı. Küçük kız burada Mustafa Kemal Atatürk´ün gençlere söylediği, ''Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz'' sözlerini tekrarladı. Küçük kız ve babasının 19 Mayıs'ı kutladığı video, sosyal medyada da ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Doğancan İLEK<br>2020-05-19 13:58:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 yılı yaş çay sezonu başladı Çay toplamak için bahçelerine giren Rizeliler, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağında çay toplayamayacakları için endişeli
YEREL HABERLER 2020 yılı yaş çay sezonu başladı Çay toplamak için ...
Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar
YEREL HABERLER Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 ...
Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı
Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti
YEREL HABERLER Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti
Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza ...
Rize'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeciye ceza
YEREL HABERLER Rize'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ...
Yaş çay alımları yarın başlıyor ÇAYKUR çay alımlarında dönüm başına 600 kilogram kota uygulayacak
YEREL HABERLER Yaş çay alımları yarın başlıyor ÇAYKUR çay ...
Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu 'korona tedbirleri' ile başlıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu 'korona tedbirleri' ...
20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER 20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler ...
20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER 20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler ...
Rize´de orman yangını 6 saatte söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Rize´de orman yangını 6 saatte söndürüldü (2)
Rize’de orman yangını
YEREL HABERLER Rize’de orman yangını
Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale ...
Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor
YEREL HABERLER Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale ...
Rize'de dronla maske denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Rize'de dronla maske denetimi sürüyor
Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek
YEREL HABERLER Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 ...
Rizespor Başkanı Kartal: 'Antrenmanlarda sosyal mesafeni' koru demek gülünç
YEREL HABERLER Rizespor Başkanı Kartal: 'Antrenmanlarda sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X