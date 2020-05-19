Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı

<br>Doğancan İLEK/ ARDEŞEN, (Rize), (DHA)- RİZE´nin Ardeşen ilçesinde 2´nci sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı (8), babası Sait Yakıcı ile birlikte 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladı. Baba ve kızı, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı.<br>Ardeşen ilçesinde Sait Yakıcı, kızı Tuğçe ile birlikte 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Baba ve kızı Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatılan ve Bandırma Vapuru´nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı. Küçük kız burada Mustafa Kemal Atatürk´ün gençlere söylediği, ''Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz'' sözlerini tekrarladı. Küçük kız ve babasının 19 Mayıs'ı kutladığı video, sosyal medyada da ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Doğancan İLEK<br>2020-05-19 13:58:30<br>
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