Korona virüs bayram telaşına engel olamadı Rize Valisi Kemal Çeber: "Toplu kavurma yemekten kaçının"

– Kurban Bayramı arifesinde Rize’de sokaklar alışveriş etmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde Rize İl Pandemi Kurulu’nun yasakları ve uyarılarına rağmen sokaklar alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara doldu taştı. Bayram alışverişi yapmak isteyen ve il dışından bayram öncesi Rize'ye gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Rize’de alışverişin merkezi olan Eski Rize Çarşısı’ndaki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşletmeler mağazalarına girecek olan müşterilerinin ateşini ölçtü ve dezenfektan ile dezenfekte olmalarını sağladı.

Öte yandan Rize Valisi Kemal Çeber Kurban Bayramı öncesinde Rizelileri dikkatli olmaları noktasında uyardı. Vali Çeber, Rize genelinde 220 civarında pozitif Covid19 vakası olduğunu, 5’inin yoğum bakımda, bunlardan 2’sinin ise entübe durumda olduğunu dile getirdi.

Çeber, aynı zamanda kurum ve kuruluşlar dahil tüm toplu bayramlaşmaların İl Pandemi Kurulu tarafından yasaklandığını dile getirerek "Yöremizde uygulanan toplu kavurma yeme işini yapmamayı ısrarla istiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bayramlaşmaları telefonla yapmalarını istiyoruz. 'İlla bayramlaşacağım' diyenlerin mutlaka kurallara uymalarını da bekliyoruz” dedi.

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