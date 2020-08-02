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Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi; 'İnsan Sapanı'

DHA

Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi; 'İnsan Sapanı'


Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/ARDEŞEN (Rize), (DHA) RİZE'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları, 'İnsan Sapanı' ismi verilen ve fırlatıldığında saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaştıran mekanizmayla heyecan yaşıyor.
Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde tatilciler ağırlanıyor. Vadide kurulan ve 'İnsan Sapanı' adı verilen özel platformun arasına lastiklerle oluşturulan düzeneğe emniyet kemerleri ile bağlananlar, ATV aracıyla geri doğru çekilerek fırlatılıyor. 25 metre fırlatılan ve saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaşanlar, adrenalin yaşıyor. 
İşletmeci Engin Altıparmak, 'İnsan Sapanı' adını verdikleri mekanizma ile misafirlere adrenalin dolu anlar yaşattıklarını belirterek, "Fırtına Deresi'nde alternatif sektörlere bakarken bir gün internette böyle bir sistem gördüm. Daha çok yurt dışında yapılan ve adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bir şey olduğunu öğrendim. Bu sistemi yöremizde kurma kararı aldım. Sistem için gerekli tüm malzemeleri lisanslı ve sertifikalı ürünleri kullanarak bunu yaptım. Bölgede tek olan bu sistem adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Sisteme `Laz uçayi, Laz uçurayi' sloganını koyduk" dedi. 
'BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE YAŞAMADIM'
'İnsan Sapanı'na binen Dilan Akkaya, ilk başta tedirgin olduğunu dile getirerek, "İlk bindiğimde çok korkuyordum biraz da tedirgindim. En fazla ne olabilir, diye kendimi sakinleştirdim. Bindikten sonra böyle bir şey daha önce yaşamadım. Çok keyifli, bir anda ne oluyor, anlamıyorsunuz. Bir kere daha binmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Eşinin ısrarı üzerine 'İnsan Sapanı'na binen Hakan Akkaya da "Korkarak bindim ama bir kere daha binerim. Böyle zevkli bir şey olduğunu bilseydim daha önce gelir yapardım. Çok kısa sürüyor ama adrenalin dolu bir şey bu. Ben keyifle bindim. Keşke birazcık daha uzun sürseydi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-08-02 09:05:35

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