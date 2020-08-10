Rize´de sağanak etkili oldu (4)

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Rize'de, etkili olan sağanak nedeniyle Gündoğdu Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, geldikleri bölgede vidanjörle evdeki suların boşaltması çalışması başlattı. Suları fark etmeleri üzerine aile fertleriyle evi terk edip, dışarı çıktıklarını anlatan Cengizhan Buyuran, "Canımızı zor kurtardık suların girmeye başlaması ile beraber evden çıktık. Şu an evimiz sular altına gömüldü" dedi.

YOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 otomobilin kısmen toprağa gömüldüğü Veliköy yolunda, belediye ekiplerinin, iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışması başlattığı belirtildi.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde, evlerine yakın noktada meydana gelen heyelanda mahsur kalan aynı aileden 6 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yağışın etkisini azalttığı kent genelinde sağanak ve beraberinde oluşan küçük çaplı heyelanlarda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)

2020-08-10 21:14:39



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