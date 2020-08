93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım

Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, yürüme güçlüğü çeken ve koronavirüs olduğu gerekçesiyle yakınlarının yardım etmekten çekindiği 93 yaşındaki kadını kucağında taşıyarak karantina altında tutulacağı evine ulaştıran Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, "Benim annem babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Bende fedakârlık gösterdim ve yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Rize Devlet Hastanesi pandemi servisinde Covid-19 tedavileri tamamlanan anne ve oğlu taburcu edildi. Ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki karantinada tutulacağı evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına, yakınları ve çevredekiler yardım etmeye çekindi. Yaşanan çekince ve tereddüt üzerine Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, yaşlı kadını kucağında taşıyarak evine taşıdı.

SAĞLIK PERSONELİNE SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından, Hacıahmetoğlu'nun kucağında yaşlı kadını taşırken çekilen fotoğrafı "Sağlık çalışanlarımız Covid-19 vakalarıyla her türlü fedakârlığı göstererek ilgileniyor. Kimi zaman yaklaşılmaya tereddüt edilen vakaları, ATT Uğur Hacıahmetoğlu´nun bugün yaptığı gibi kucağında taşıyor. Sizden tek istekleri var salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun" notuyla paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada da beğeni topladı.

YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM

Hastayı kucağında taşıyarak büyük bir fedakarlık yapan sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu, o anları anlattı. Hacıahmetoğlu "10 yıldır görevdeyim. Yaşlı bir teyzemiz Covid-19 teşhisiyle hastanemizde yattı. Tedavileri tamamlanıp taburcu oldu. Hastamızı evine götürdük. Hastamızı evine götürülürken yardım istedik. Çevredekilerin hastayı burada istemedikleri ve uzak bir yere götürülmesini isteyip, yardım etmediler. Ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Bende fedakârlık gösterdim ve yapmam gerekeni yaptım. Hastanın evine gitmesi gerekiyordu. Biz de oğlu ile beraber evine ulaştırdık. Biz 24 saat görevimizin başındayız´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

2020-08-13 13:20:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.