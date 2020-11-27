Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı

DHA

Profesöre korona hastalarından değil, eşinin iş yerine gelen kişi nedeniyle virüs bulaştı


Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE´de, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavi edildiği klinikte görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt, aylardır korunmayı başardığı koronavirüse, eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle yakalandı. Önce eşine ardından da kendisine bulaşan koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Türüt, "Sorumsuz insanlar sebebiyle eşimin enfekte olması ve virüsün bulaşmasıyla ben de covid ile müşerref oldum" diyerek, tepkisini dile getirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, koronavirüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren hastaların tedavisi için çaba harcadı. Hastanede virüsün kendisine bulaşmamasını başaran Türüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ,eşinin iş yerine maskesiz gelen bir kişi nedeniyle hastalığa yakalandıklarını duyurdu. Evinde karantinaya alınan Türüt, sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:
"Dedik ki; bu işi ciddiye almazsan, maske takmaz hem kendini hem de karşındakini korumak adına kurallara riayet etmezsen Allah katında sorumlusun. Maalesef; aylarca evden ayrı kaldık, covid'li hastaları muayene ve ameliyat ettik. Hastalarımdan değil ama eşimin iş yerindeki sorumsuz insanlar sebebiyle eşimin enfekte olması ve de bilahare bana virüsün bulaşmasıyla ben de covid ile müşerref oldum. Şimdi vücudum bu mikropla savaş halinde. Rabbim bana da benim gibi tüm hastalara da dayanma gücü versin, özellikle yoğun bakımlarda şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Acizane, dualarınıza talibim. Sağlıcakla kalınız."  DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR
2020-11-27 12:16:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen sporcuların eğlenceli rafting kampı
YEREL HABERLER Rize'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen ...
Rize'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen sporcuların eğlenceli rafting kampı
YEREL HABERLER Rize'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen ...
Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik
RTEÜ'de mülakatta katılanlara 100 puan uygulaması
YEREL HABERLER RTEÜ'de mülakatta katılanlara 100 puan uygulaması
Tomas, Galatasaray maçı öncesi takımından umutlu Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Galatasaray'ı iyi analiz ettik; İnşallah sahadan puan veya puanlarla ayrılacağız"
YEREL HABERLER Tomas, Galatasaray maçı öncesi takımından ...
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in hayatını ...
96 yaşında koronavirüsü yendi, 'Süt, bal, pekmez tükettim' dedi
YEREL HABERLER 96 yaşında koronavirüsü yendi, 'Süt, bal, pekmez ...
Çaykur Rizespor - Uşakspor: 6-0
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Uşakspor: 6-0
Ağabeyini belediye imar müdürü yaptı, eleştirilere böyle cevap verdi Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi: "Vasıflı eleman lazımdı, ağabeyimi tercih ettim"
YEREL HABERLER Ağabeyini belediye imar müdürü yaptı, eleştirilere ...
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 - Uşakspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 - Uşakspor: ...
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Uşakspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Uşakspor: ...
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in annesi hayatını ...
Dedesinden görüp 6 yaşında yapmaya başladığı kıl çorabı örmeyi 60 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Dedesinden görüp 6 yaşında yapmaya başladığı kıl ...
Pandemide evde kalan çay içti, tüketim arttı
YEREL HABERLER Pandemide evde kalan çay içti, tüketim arttı
Karadeniz´e yazın gelenler, pandemi nedeniyle dönmüyor
YEREL HABERLER Karadeniz´e yazın gelenler, pandemi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X