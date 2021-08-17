Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Sanat camiasından bir kaç isim dışında katılımın az olduğu cenazede sevenleri sosyal medyadan canlı yayın yapmak için sıraya girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Sanat camiasından bir kaç isim dışında katılımın az olduğu cenazede sevenleri sosyal medyadan canlı yayın yapmak için sıraya girdi

İHA

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Sanat camiasından bir kaç isim dışında katılımın az olduğu cenazede sevenleri sosyal medyadan canlı yayın yapmak için sıraya girdi

Karadeniz’in sevilen isimlerinden Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Karadeniz’in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lakabını memleketi İkizdere’nin Cimil köyünden alan İbrahim Özer, memleketi Rize’de Merkez Sahil Camii’nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti il başkanlarının yanı sıra binlerce seveni katılırken, sanat dünyasından ise meslektaşları arasından Davut Güloğlu, Onay Şahin, Şükrü Güler’in yanı sıra birkaç yerel müzisyen dışında katılım olmaması gözlerden kaçmadı.
Aynı zamanda gelen bazı vatandaşların ise tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması da tepkilere neden oldu. Cenaze sahipleri zaman zaman vatandaşları salgın nedeniyle uzaklaşmaları için uyararak zor anlar yaşadı.
Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer’in vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Karadenizli Sanatçı Şükrü Güler “Karadeniz’de sevilen bir isim, ağabeyimiz. Önce Ayhan ağabey vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya, işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz. 35 ay bir hastane süreci, sonrasında böbrek nakli, sonrasında ise enfeksiyon. En büyük acıyı yaşayan sevenleri, bizler. O nedenle tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardan beri de bizim takip ettiğimiz, vefasızlık mı diyelim. Belli bir noktaya geldiğinde alkışlanıyorsun ama sonra unutuluyorsun. Biz buna ahde vefasızlık diyelim. Tüm sanat camiasında bu vardır” dedi.
Cenazeye katılan Karadenizli sevilen sanatçı Davut Güloğlu, insanların değerlerine sahip çıkması gerektiğini savunarak “Karadeniz’in çok büyük bir değerini kaybettik. Hem esprileriyle hem müzikleriyle yıllarca Karadeniz’i temsil eden çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Tüm Rizeli hemşerilerime de teşekkür ediyorum bu alanı doldurdukları için. Bugün burada Cimilli’yi uğurladık, yarın ben olacağım. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak. Ülkemizde hem sanatta olsun hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkalım. Burada olan ve gelemeyen arkadaşlarımıza herhalde kırgınlarımız olabilir” şeklinde konuştu.
Sanatçıyı anarken şarkılarla, türkülerle değil dua ve Kur’an ile anmak gerektiğini dile getiren bir başka Karadenizli sevilen sanatçı Onay Şahin ise "Sanatçı aslında riske girerek çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor, kendi ahiretini de da riske atıyor. Buna karşılık bir dua sevenlerinden, dostlarından bulamadığı zaman işte asıl vefasızlık orada. Faniyiz, son sahnemiz de buydu. Bugün Cimilli İbo’yu burada ağırladık. İyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı, onlara sabretti, isyan etmedi. Sabırla insanlara hep moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla hastalığına sabredene de Allah karşılığını verecektir. Bugün onun için dua ettik. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizle değil de Kuran ile dualarla ansınlar. Biliyoruz ki o türkülerin öbür tarafa bir faydası yok. Bunlar birbirimize dünyayı hoş etmek için, birbirimize dünyayı zindan etmemek için güzellikler” idelerini kullandı.
Cenazeye sanatçı katılımının az olmasını pandemi nedeniyle olduğunu düşündüğünü dile getiren Şahin “Cimilli İbo’nun kötü bir insan olduğuna ben inanmıyorum. Meslektaşları arasında bir polemik olup olmadığından da emin değilim ama ben biraz da pandemiye, günümüz şartlarına bağlıyorum. Öbür türlü bir şeyi aklıma getirmek istemiyorum. Cimilli İbo herkesin sevdiği, saydığı, muhabbet duyduğu bir insandı. Gelemeyenler de evinden duasını yapıyordur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan çay yüklü kamyon tarım arazisine ...
Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor´u izlemeye başlayacağız
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş ...
Rize’de çatı katından düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de çatı katından düşen şahıs hayatını kaybetti
'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını ...
Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın kilogram fiyatının bu yıl bin 200 lira olması bekleniyor
YEREL HABERLER Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi Dünyaca ...
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ...
3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu
Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti
YEREL HABERLER Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.