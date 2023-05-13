RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Rize başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Rize ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ