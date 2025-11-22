Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

        Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 46 lig maçı Fenerbahçe 31 kez kazanırken, 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, ise rakibini 7 maçta mağlup etmeyi başardı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Rizespor- Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 22.11.2025 - 21:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:07
        Milli aranın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig mücadelelerine çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında puan farkını 1'e düşüren sarı lacivertliler Rizespor karşısında kazanarak derbiye moralli girmek istiyor. Peki, "Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Rizespor- Fenerbahçe maçı tarihi...

        RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Rizespor-Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar saat 20:00'de oynanacak.

        Mücadeleyi hakem Çağatay Altay üstlenecek.

        RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        TEKRAR EDİLEN MAÇ

        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

        Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

        Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

        Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

        EKSİKLER

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

        Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Jhon Durán

