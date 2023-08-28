Robert Downey Jr: Aşkımız hâlâ çiçek açıyor

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"ONU YAKALAYABİLDİM"

Robert Downey Jr'ın hareketi, iki arkadaşın arasında bir espri olarak algılanmıştı. O şaka malzemesi olan sakız online açık artırmadaydı. Satış sitesindeki tanıtımda satan kişi, "Merhaba! Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun 'Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na dâhil edildiği etkinlik sırasında bölgedeydim. Etkinlikte Robert Downey Jr. sakızını yıldızın üzerine koydu ve büyük ihtimalle orada bıraktı. Ben de onu yakalayabildim" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: AA, Reuters, Instagram