Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon'u 3-0 mağlup ederek finale yükselirken Robert Lewandowski bu maçı da boş geçmedi! Karşılaşmanın 88. dakikasında Marcelo ve Denayer'in üzerinden yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran Polonyalı golcü, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol attı!

Kızılyıldız'a iki maçta 5, Olympiakos'a iki maçta 3, Tottenham'a 2 gol atan Polonyalı golcü, Chelsea'ye 3, Barcelona ve Lyon'a da 1'er gol attı. Forma giydiği 9 Devler Ligi maçında rakip fileleri 15 kez havalandıran yıldız, Cristiano Ronaldo'yu da yakaladı.

Opta'nın aktardığı bilgiye göre Cristiano Ronaldo'nun ardından bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 15 gol atan ilk oyuncu, Bayern Münih forveti Robert Lewandowski oldu. Portekizli yıldız bunu 2013-14, 2015-16 ve 2017-18'de olmak üzere üç kez başarmıştı.