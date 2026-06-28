Robert Lewandowski için MLS iddiası
Barcelona ile yolları ayrılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire'la anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
Giriş: 28 Haziran 2026 - 21:13 Güncelleme:
İspanyol devi Barcelona'daki kariyeri sona eren ve geleceği merak edilen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu.
Polonyalı forvetin, MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı öğrenildi.
YENİ TAKIMI CHICAGO FIRE
Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği aktarıldı. Bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.
HAFTAYA İMZALAR ATILACAK
Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün MLS'te yeni bir döneme başlamaya hazır olduğu belirtildi.
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