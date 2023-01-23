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Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim

Robert Pattinson, erkeklerin Hollywood'da uymak zorunda hissettikleri ve "sinsi" olarak nitelendirdiği vücut standartları hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Neredeyse her beslenme trendini denedim" dedi

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  • Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - Magazin haberleri

    Robert Pattinson, 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ve 'Batman' gibi filmlerdeki rolleri için vücut şeklini değiştirmek zorunda kalmıştı.

    Konu hakkında Britanya gazetesi 'Evening Standard'a konuşan Pattinson, "Aldığınız kalorileri takip etmek bile bağımlılık yapıyor ve bu durumun ne kadar sinsice geliştiğini fark ettiğinizde çok geç oluyor" dedi.
  • Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - Magazin haberleri

    "AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEYİ DENEDİM"

    Neredeyse her beslenme trendini denediğini ifade eden Robert Pattinson, "Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Bir keresinde iki hafta boyunca patatesten başka bir şey yemedim. Haşlanmış patatese sadece himalaya tuzu atıp, yiyordum. Görünüşe göre bu gerçekten detoksmuş… Kesinlikle kilo veriyorsunuz" şeklinde konuştu.
  • Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - Magazin haberleri

    "KETOJENİK BESLENMEYİ DE DENEDİM"

    2023 hedeflerinden birinin daha tutarlı beslenme alışkanlığı edinmek olduğunu belirten Pattinson, ketojenik beslenmeyi denediğini de sözlerine ekledi.
  • Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - Magazin haberleri

    "O İFADELERİM PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

    Robert Pattinson, geçen yıl vizyona giren Batman'den sonra verdiği röportajda rolü için sürekli egzersiz yapmadığını ve sürekli vücut çalışmanın sorunlu olduğunu dile getirmişti.

    Bu yorumuyla çok fazla eleştiri alan Pattinson, sonraki söyleşisinde, "O ifadelerim peşimi bırakmıyor. Ben sadece egzersiz programından bahsetmeyi utanç verici bulmuşumdur. 'Batman'i oynuyordum, tabii ki vücut çalıştım" ifadeleriyle konuya açıklık getirmişti.
  • Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - Magazin haberleri

    "BAŞIM ÇOK FENA BELAYA GİRMİŞTİ"

    Son röportajında da eski ifadelerine değinen Pattinson, "Spor yapmadığımı söylediğim için başım çok fena belaya girmişti" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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