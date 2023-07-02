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Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Barcelona ile Real Madrid arasında bir savaş yaşanırken başkent ekibi Roberto Carlos'u devreye soktu. Öte yandan Barcelona'nın Arda formülü de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Barcelona, Arda Güler'i ikna edebilmek için bu hafta Deco'yu İstanbul'a göndermişti. Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken Arda Güler yarışına Real Madrid de dahil oldu. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde yol alabilmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlıyor.
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam etse de 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Real Madrid, Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntıdan faydalanıp bu yarışta öne geçebilir. Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp için bazı finansal kaynaklar bulsa da Katalan devindeki mali sıkıntı devam ediyor.
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Real Madrid'in de bu transfer için oldukça istekli olduğu ve oyuncuyu bir süredir takip ettiği belirtilirken, Arda Güler'i transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planladığı belirtildi. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Madrid devinin bu transferi bir an önce bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak istediğinin, kısa süre içerisinde resmi temasları yapacağının altı çizildi. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    BARCELONA'NIN PLANI

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Deco'nun belirli formüller üzerine hem Fenerbahçe tarafı, hem de Arda Güler ile görüşmelerini yaptığı belirtilirken, Portekizli eski futbolcunun Arda Güler'e kulübün projelerini anlatarak ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Haberde Barcelona'nın Arda Güler hakkındaki planının ise bonservisinin alınmasının ardından bir yıllığına Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamaya devam etmesinin üzerinde kurgulandığı iddia edildi. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Arda Güler'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    SONRAKİ SATIŞTAN PAY

    Arda Güler'in transferi için ödenecek bonservis bedelinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro olduğunun altı çizilirken, sonraki satıştan %20 payın da Fenerbahçe'nin kasasına gireceği açıklandı. 
  • Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

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