Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı, neden yasaklandı, erişim engeli kalkacak mı?

        Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

        Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a hatırlanacağı gibi 7 Ağustos tarihinde erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle kapatılan platforma ilişkin, yeni bir güvenlik güncellemesi açıklaması geldi. Peki, "Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?" İşte 19 Kasım Salı Roblox erişim engeline ilişkin son detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Roblox'a gelen erişim engelinin ardından konuya ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ağustos ayında erişim engeli getirilen Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını duyurmuştu. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı, neden yasaklandı? İşte detaylar...

        2

        ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

        Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir duyuru henüz yok. Konuya ilişkin bilgi verildiğinde haberimize ekleyeceğiz. En son popüler mobil oyun uygulaması Roblox'tan yeni bir güvenlik güncellemesi açıklaması geldi.

        3

        ROBLOX, YENİ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ GETİRDİ

        SEBEP ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK AÇIKLANMIŞTI

        Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasından duyurulan erişim engeli kararında, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" sözleriyle engeli açıklamıştı.

        4

        ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME!

        Oyun firması bu gelişmeler ışığında çocukların güvenliğini ön plana çıkartan bu yeni güncelleme paketini duyurdu. İşte Roblox'un o güvenlik açıklaması...

        "Roblox’un duyuracağı yenilikler, platformda yerleşik güvenlik korumalarını, ebeveyn kontrollerinde önemli güncellemeleri, içerik etiketlemeyi ve genç kullanıcılar için daha sıkılaştırılacak yeni sınırları içermektedir.

        5

        18 Kasım Pazartesi gününden itibaren:

        Ebeveynler ve bakıcılar, doğrulanmış bir bağlantılı hesap aracılığıyla çocuklarının Roblox hesabını uzaktan yönetebilecektir. Çocuklarının arkadaş listesini görüntüleme, harcama kontrollerini belirleme ve ekran süresini yönetme yetkisine sahip olacaklardır.

        13 yaş altı kullanıcılar için güncellenmiş varsayılan iletişim ayarları direct uygulanacak ve belirli sohbet özelliklerine erişim için ebeveyn izni gerekecektir.Özellikle: 13 yaş altındaki kullanıcılar, oyunlar veya deneyimler dışında doğrudan mesaj gönderemeyecektir (platform sohbeti).

        Roblox, 13 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca bir oyun veya deneyim içindeki genel yayın mesajlarına izin verecektir. Varsayılan ayar olarak, bu yaş grubundaki kullanıcılar artık doğrudan mesaj gönderemeyecektir. Bu ayar, sadece ebeveyn kontrollerinden ebeveyn izni ile değiştirilebilecektir.

        6

        TÜRKİYE'DE OFİS AÇMAK İÇİN ADIMLAR VAR

        Ağustos ayında erişime kapatılan Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını da duyurmuştu. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada yasağa konu olan içerikleri önceden kaldırdıklarını belirterek "Neden yasaklandığımızı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sorunun çözümü için başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme içinde oldukları bilgisini verdi.

        380 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICISI VAR

        Popüler oyun platformunun engellendiği Ağustos 2024'te yapılan açıklamaya göre dünya çapında toplam 380 milyonun üzerinde bir kullanıcı sayısı olduğu vurgulanıyor. Bu da bilgisayar oyun pazarının önemli uygulamalarından Steam'in yaklaşık olarak 2 katı, dünyaca ünlü Sony PlayStation'ın ise üç katına denk geliyor. Roblox'un Türkiye'de ise 15 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu vurgulanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"