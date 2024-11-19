TÜRKİYE'DE OFİS AÇMAK İÇİN ADIMLAR VAR

Ağustos ayında erişime kapatılan Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını da duyurmuştu. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada yasağa konu olan içerikleri önceden kaldırdıklarını belirterek "Neden yasaklandığımızı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sorunun çözümü için başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme içinde oldukları bilgisini verdi.

380 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICISI VAR

Popüler oyun platformunun engellendiği Ağustos 2024'te yapılan açıklamaya göre dünya çapında toplam 380 milyonun üzerinde bir kullanıcı sayısı olduğu vurgulanıyor. Bu da bilgisayar oyun pazarının önemli uygulamalarından Steam'in yaklaşık olarak 2 katı, dünyaca ünlü Sony PlayStation'ın ise üç katına denk geliyor. Roblox'un Türkiye'de ise 15 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu vurgulanıyor.