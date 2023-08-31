Robot süpürge ve airfreyer geliyor! 1 Eylül BİM aktüel indirimli ürünler erişime sunuldu! BİM aktüelde bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?

Robot süpürge ve airfreyer geliyor! 1 Eylül BİM aktüel indirimli ürünler erişime sunuldu! BİM aktüelde bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?

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BİM, alışverişseverler tarafından merakla beklenen 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta BİM aktüelde, notebook, android TV, yazıcı, kablosuz kulaklık, robot süpürge, airfryer, çay makinesi, tost makinesi, saç kurutma makinesi, ankastre set ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 1 Eylül BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

BİM 1 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tcl 58 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (13.999 TL)

Tcl 50 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (9.999 TL)

Nordmende 50 İnç NM50350 Android Tv (8.799 TL)

Casper 8/128 Gb Cep Telefonu (7.999 TL)

Hp HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 (10.999 TL)