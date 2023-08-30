Hem sağlıklı hem de hem de tadına doyamayacağınız lezzetin anahtarı: Airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu!
Elinizde bir airfryer olduğunda, evdeki şef becerileriniz durdurulamaz hale gelir. Bu küçük mutfak cihazı, kızarmış tavuk, pizza, biftek, çıtır sebzeler, patates kızartması, kızarmış balık, tavuk kanadı, ızgara peynir ve hatta yumurta gibi hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak tanır. Evet doğru, eğer doğru yapmayı öğrenirseniz, birkaç dakika içinde lezzetli airfryer yumurtaları hazırlayabilirsiniz. Bu da yoğun sabahlarda hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Peki, son zamanlarda oldukça popüler airfryer yumurta nasıl pişirilir? İşte airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu!
Airfryer'i bu kadar öne çıkaran nedir? Bu araç, havayı etrafa üflemek ve yiyeceği içeride pişirmek için sıcak hava ve bir fan kullanır; bu, pişirdiği yiyeceğin dışına doğal bir gevreklik katarken iç kısmının yumuşaklığını korur, böylece en sevdiğiniz yiyecekleri kullanmadan "kızartabilirsiniz". Aslında, hava fritözlerinin daha küçük olması dışında konveksiyonlu fırından pek farklı değildir, bu sadece tezgahınıza kolayca sığmaları anlamına gelmez, aynı zamanda ısının dolduracağı daha küçük bir alan olduğundan yiyecekleri daha hızlı ısıtırlar. Airfryer'in yemeğinize sağladığı kolaylık, çabukluk ve lezzetli gevreklik nedeniyle, bu alet kısa sürede sevilen bir ev eşyası haline geldi.
Airfryer'de pişirebileceğiniz yiyeceklerin listesi neredeyse sonsuz gibi görünse de, bu tezgah üstü fritözde pişirmeyi denememeniz gereken birkaç şey var. Kıyılmış peynir, pul pul balık, yapraklı yeşillikler ve ıslak hamurlu et gibi yiyeceklerin tümü başka bir pişirme yöntemiyle daha iyi durumda olur çünkü hava fritözünden gelen sıcak hava ve fan yöntemi işleri çok karmaşık hale getirir ve bunları pişiremez. Neyse ki, yumurta söz konusu olduğunda, bu kümes hayvanı proteini, ne yapacağınızı bildiğiniz sürece her zaman fritözde pişirebileceğiniz yiyeceklerin listesini oluşturur.
Airfryer kullanarak en iyi yumurtaları nasıl pişireceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için New York Catering Service'in sahibi Şef Chris Nirschel muhteşem tüyolar verdi. İşte airfryer ile yumurta pişirme tüyoları…
MÜKEMMEL AİRFRYER YUMURTALARI NASIL YAPILIR?
Şef Nirschel'e göre yumurtaları fritözde pişirmeyle ilgili bilinmesi gereken birkaç önemli nokta var. Yeni başlayanlar için, hava fritözünüzü 330 dereceye ayarlayarak önceden ısıtmak isteyeceksiniz. Nirschel, "Airfryer'i her zaman önceden ısıtın, aksi takdirde zamanlama bozulur" diyor.
Daha sonra kaç tane yumurta yapacağınıza karar vermek isteyeceksiniz.
Nirschel, "Bir yumurta pişiriyorsanız, yumurtayı fritözde tutmak için bir ramekin kullandığınızdan emin olun" diyor ve "birden fazla yumurta yapıyorsanız, bir sufle kabı kullanmanızı tavsiye ederim." uyarısında bulunuyor. Yumurtaları tutacak bir tabak olmadan pişirmeyi denerseniz, taşarlar ve düzgün pişmezler.
Daha sonra yumurtalarınızın nasıl pişirilmesini istediğinize karar verebilirsiniz. Nirschel, fritözünüz 330 dereceye ayarlıyken aşağıdaki pişirme sürelerini önerir:
Az pişmiş yumurtalar: ~ 4-6 dakika
Tamamen pişmiş yumurtalar: ~ 6-8 dakika.
Ayrıca fritözde omlet de yapabileceğinizi ekliyor, "ancak malzemeleri önceden ayrı bir kapta çırpmak isteyeceksiniz."
AİRFRYER'DE HAŞLANMIŞ YUMURTA DA HAZIRLAYABİLİR MİSİNİZ?
Protein takviyesi için haşlanmış yumurta atıştırmayı seviyorsanız veya ara sıra koçan salatasına eklemekten hoşlanıyorsanız, aslında fritözde haşlanmış yumurta yapabileceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir.
Bunu yapmanın en iyi yolu fritözünüzü önceden 270 dereceye ısıtmak, bütün yumurtaları içine yerleştirmek ve yaklaşık 15-17 dakika pişirmektir.
İster kahvaltıda yumurta yapmak ister biraz tost yapmak ister daha sonra sert haşlanmış bir atıştırmalık olarak yemek isteyin, airfryerli yumurtalar, tadı hala harika olan hızlı ve kolay bir yöntem isteyenler için gidilecek yoldur. Nirschel, "Yumurtaları airfryerde pişirmek kesinlikle bir öğrenme deneyimidir, ancak doğru şekilde yapılırsa her seferinde mükemmel yumurtaları elde edersiniz" diyor.