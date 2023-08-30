Haberler Yemek Yapma Hem sağlıklı hem de hem de tadına doyamayacağınız lezzetin anahtarı: Airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu!

Hem sağlıklı hem de hem de tadına doyamayacağınız lezzetin anahtarı: Airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu! Elinizde bir airfryer olduğunda, evdeki şef becerileriniz durdurulamaz hale gelir. Bu küçük mutfak cihazı, kızarmış tavuk, pizza, biftek, çıtır sebzeler, patates kızartması, kızarmış balık, tavuk kanadı, ızgara peynir ve hatta yumurta gibi hemen hemen her şeyi yapmanıza olanak tanır. Evet doğru, eğer doğru yapmayı öğrenirseniz, birkaç dakika içinde lezzetli airfryer yumurtaları hazırlayabilirsiniz. Bu da yoğun sabahlarda hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Peki, son zamanlarda oldukça popüler airfryer yumurta nasıl pişirilir? İşte airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu! Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 21:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:08 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Airfryer'i bu kadar öne çıkaran nedir? Bu araç, havayı etrafa üflemek ve yiyeceği içeride pişirmek için sıcak hava ve bir fan kullanır; bu, pişirdiği yiyeceğin dışına doğal bir gevreklik katarken iç kısmının yumuşaklığını korur, böylece en sevdiğiniz yiyecekleri kullanmadan "kızartabilirsiniz". Aslında, hava fritözlerinin daha küçük olması dışında konveksiyonlu fırından pek farklı değildir, bu sadece tezgahınıza kolayca sığmaları anlamına gelmez, aynı zamanda ısının dolduracağı daha küçük bir alan olduğundan yiyecekleri daha hızlı ısıtırlar. Airfryer'in yemeğinize sağladığı kolaylık, çabukluk ve lezzetli gevreklik nedeniyle, bu alet kısa sürede sevilen bir ev eşyası haline geldi.

2 Şurada Paylaş!







Airfryer'de pişirebileceğiniz yiyeceklerin listesi neredeyse sonsuz gibi görünse de, bu tezgah üstü fritözde pişirmeyi denememeniz gereken birkaç şey var. Kıyılmış peynir, pul pul balık, yapraklı yeşillikler ve ıslak hamurlu et gibi yiyeceklerin tümü başka bir pişirme yöntemiyle daha iyi durumda olur çünkü hava fritözünden gelen sıcak hava ve fan yöntemi işleri çok karmaşık hale getirir ve bunları pişiremez. Neyse ki, yumurta söz konusu olduğunda, bu kümes hayvanı proteini, ne yapacağınızı bildiğiniz sürece her zaman fritözde pişirebileceğiniz yiyeceklerin listesini oluşturur.