Masterchef'e efsane lezzet arabaşı çorbası damga vurdu! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi
MasterChef All Star'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bugün yarışmacılardan yöresel lezzetler istendi. Dokunulmazlık için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası yapmaları istendi. Yarışmanın takipçileri ise arabaşı çorbası nasıl yapılır? aramalarına başladı. İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi…
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliği yaptığı yemek programı MasterChef’te 30 Ağustos Çarşamba günü 7 bölge 7 yemek konsepti uygulandı. Takım oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacılardan arabaşı çorbasını yapmaları istendi. İzleyiciler internet üzerinden "Arabaşı çorbası nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.
İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası bu bölgelerde sevilerek tüketilen özel lezzetlerdendir. Arabaşı çorbası Anadolu insanı için vazgeçilmez yemekler arasında yer almakla birlikte et suyuyla hazırlanmasıyla oldukça doyurucu ve sağlıklıdır. Özel olarak hazırlanan hamuruyla beraber içilen arabaşı çorbasının nasıl yapıldığını merak edenler için arabaşı tarifini sizler için araştırdık.
MASTERCHEF ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 kilogram tavuk
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 adet limonun suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
½ çay bardağı sıvı yağ
1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)
Hamuru için malzemeler:
1,5 su bardağı (1 parmak fazla) un(hamuru için)
1 tatlı kaşığı tuz (hamuru için)
5 su bardağı su (hamuru için)
ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Önce çorbamızın hamurunu hazırlamakla başalayın. 3 su bardağı suyu ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın, bir yandan da kalan su ve unu ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpın.
Kaynayan suya ekleyin. Pürüzsüz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Hafif ıslatılmış orta boy yuvarlak tepsiye döküyoruz. Buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz.
Çorbamız için tavuğu 1,5 litre su ile haşlıyoruz. Suyunu süzüp tavukları didikliyoruz.
Bir tavada 1 su bardağı unu yakmadan hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulan unu bir kaseye alıp biraz su ile açıyoruz.
Tencereye yağları ve salçaları alıp kavuruyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz, su ile açtığımız kavrulmuş unu ilave edip tel çırpıcı ile karıştırıyoruz.
Didilmiş tavukları ekleyip çorbanın kıvamı koyu olursa kaynamış su ekliyoruz. Baharatları ve 1 limon suyunu ekleyip yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz.