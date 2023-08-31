Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Masterchef'e efsane lezzet arabaşı çorbası damga vurdu! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi

        Masterchef'e efsane lezzet arabaşı çorbası damga vurdu! Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi

        MasterChef All Star'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bugün yarışmacılardan yöresel lezzetler istendi. Dokunulmazlık için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası yapmaları istendi. Yarışmanın takipçileri ise arabaşı çorbası nasıl yapılır? aramalarına başladı. İşte Masterchef arabaşı çorbası tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 00:16 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliği yaptığı yemek programı MasterChef’te 30 Ağustos Çarşamba günü 7 bölge 7 yemek konsepti uygulandı. Takım oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacılardan arabaşı çorbasını yapmaları istendi. İzleyiciler internet üzerinden "Arabaşı çorbası nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.

        2

        İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası bu bölgelerde sevilerek tüketilen özel lezzetlerdendir. Arabaşı çorbası Anadolu insanı için vazgeçilmez yemekler arasında yer almakla birlikte et suyuyla hazırlanmasıyla oldukça doyurucu ve sağlıklıdır. Özel olarak hazırlanan hamuruyla beraber içilen arabaşı çorbasının nasıl yapıldığını merak edenler için arabaşı tarifini sizler için araştırdık.

        3

        MASTERCHEF ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        1 kilogram tavuk

        1 su bardağı un

        2 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı biber salçası

        1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı tuz

        1 adet limonun suyu

        1 yemek kaşığı tereyağı

        ½ çay bardağı sıvı yağ

        4

        1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)

        5

        Hamuru için malzemeler:

        1,5 su bardağı (1 parmak fazla) un(hamuru için)

        1 tatlı kaşığı tuz (hamuru için)

        5 su bardağı su (hamuru için)

        6

        ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Önce çorbamızın hamurunu hazırlamakla başalayın. 3 su bardağı suyu ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın, bir yandan da kalan su ve unu ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpın.

        Kaynayan suya ekleyin. Pürüzsüz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Hafif ıslatılmış orta boy yuvarlak tepsiye döküyoruz. Buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz.

        7

        Çorbamız için tavuğu 1,5 litre su ile haşlıyoruz. Suyunu süzüp tavukları didikliyoruz.

        Bir tavada 1 su bardağı unu yakmadan hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulan unu bir kaseye alıp biraz su ile açıyoruz.

        8

        Tencereye yağları ve salçaları alıp kavuruyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz, su ile açtığımız kavrulmuş unu ilave edip tel çırpıcı ile karıştırıyoruz.

        9

        Didilmiş tavukları ekleyip çorbanın kıvamı koyu olursa kaynamış su ekliyoruz. Baharatları ve 1 limon suyunu ekleyip yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz.

        Airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu!
        Airfryer ile yumurta pişirmenin en iyi yolu!
        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor