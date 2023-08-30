MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 30 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 30 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te 30 Ağustos heyecanı yaşanıyor. Stüdyoya 'Onuncu Yıl Marşı' ile giren jüri üyeleri ve yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadılar. Kıyasaya rekabet devam ederken yarışmacılar günün anlam ve önemine binaen yöresel lezzetler yapacak. Yemeklerin arasında ulu önder Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden olan bamya da yer alıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı hakkında tüm merak edilenler...

puanı alarak takım oyununun bu akşamki kazananı MAVİ takım oldu. Böylelikle bu hafta ikinci defa takım oyunu galbi mavi takım oldu.

Jüri üyeleri yarışmacılardan, Fava (İzmir), Sakalaçarpan (Afyonkarahisar), Patatesli Dolamber Böreği (Kütahya), Yufkalı Bünyan (Eskişehir), Balaban Kebabı (Eskişehir), Etli Bamya (Konya), Tahinli Kabak Tatlısı (Sakarya) gibi yemekler yapılması istendi. Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın ikinci takım oyununun kazananı oldu.

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.

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30 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirleyecek.

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan ise arabaşı çorbası istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu akşam en başarılı arabaşı çorbasını yaparak dokunulmazlık alan yarışmacı BARBAROS oldu. Barbaros ise bir kişiyi eleme potasına gönderecek.