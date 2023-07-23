Haberler Dünya Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Rodos'taki orman yangını devam ediyor Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililerin "yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi emri" verdiği bildirildi. Anadolu Ajansı Giriş: 23.07.2023 - 12:57 Güncelleme: 23.07.2023 - 12:57 facebook

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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.

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Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor. Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.